Чебоксары, 14 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Чувашии в 2022 году увеличиваются бюджетные расходы на организацию питания в школах для начальных классов. В результате стоимость обеда возрастёт с 55,2 рубля до 58 рублей. Об этом 14 февраля на планёрке в правительства заявил глава минобразования Дмитрий Захаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В столовой одной из чебоксарских школ

В республике в 2021 году на обеспечение горячим питанием учеников с первого по четвёртые классы из бюджета потрачено свыше 607 млн рублей, стоимость обеда на одного ребёнка составляла 55,2 рубля. В 2022 году на эти цели расходы увеличатся на 37 млн рублей (+6,1%) и превысят 644 млн рублей.

«Принято решение об увеличении стоимости горячего питания для учеников 1−4 классов до 58 рублей», — сказал Дмитрий Захаров.

По его словам, горячим питанием в начальных классах обеспечены все 64 тыс. детей.

Cap.ru Данные минобразования Чувашии

Cap.ru Данные минобразования Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах планируют увеличить стоимость питания в школах после скандала в одной из новочебоксарских школ, где детям сделали салаты из 3−4 долек овощей. Предлагается поднять стоимость питания на 20%

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