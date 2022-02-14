Москва, 14 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина в личном Instagram-аккаунте поделилась серией фотографий и видео, на которых она управляет танком. Пользователи Сети раскритиковали Бородину за подобный контент.

Скриншот с YouTube Ксения Бородина

https://www.instagram.com/p/CZ7Q8r2gwJX/

«Я управляла танком сегодня. Это непередаваемые ощущения. А ещё я сидела в окопе, а надо мной проезжал танк. Сказать, что мне было страшно — это ничего не сказать», подписала фото Бородина. Подписчики телеведущей решили, что подобные кадры «неуместны» на фоне «нынешней ситуации».

«Все что связано с танками напоминает войну, это не весело», — объясняет vicky__kris.

«К чему это? В настоящее время думаю это не совсем уместно», — считает anastasiafreedom_

«Какого вы вообще творите… Кошмар, сейчас не то время такое демонстрировать», — пишет yuliia.ta.

«Такой контент не уместен, голову-то нужно включать», — прокомментировал пользователь luxe_hair_hair.

Добавим, что Бородина отреагировала на негативные комментарии и обратилась к подписчикам, которые раскритиковали её за «пропаганду войны». «Вы как с головой дружите? Вы актёрам военных фильмов тоже про пропаганду пишете? Очнитесь! Это же идиотизм», — считает телеведущая.