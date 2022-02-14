Афины , , 13:16 — REGNUM Греция сталкивается с глобальным инфляционным и энергетическим кризисом, на смягчение которого страна потратила 1,75 миллиарда долларов, но которому она не может полностью противостоять. Об этом заявил представитель правительства Янис Эконому телеканалу SKAI 3 февраля.

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

«Мы понимаем трудности, мы не сидим сложа руки и не сдаемся», — добавил он.

Эконому сказал, что принятые меры должны в первую очередь оказать решающее влияние на тех, кто в них больше всего нуждается, но также и на остальных, «чтобы не нарушать ход экономики» и способность производительных сил реагировать и двигаться вперед. Во-вторых, по его словам, принятые меры не должны ставить под угрозу финансовую стабильность, исполнение бюджета и рост экономики.

«Если вы примете меры, которые создадут дефицит доходов, это будет иметь последствия для социального государства, образования, здравоохранения, безопасности и социальных льгот», — добавил он.

Он подчеркнул, что правительство поддержало тех, кто больше всего нуждается в условиях огромного инфляционного давления, при этом никто не получает меньших льгот, чем в 2019 году, и больше людей работают и получают регулярную заработную плату.

Пресс-секретарь заявил, что результаты политики правительства включают повышение доходов для всех граждан в среднем на 5%, отсутствие новых налогов и дальнейшие меры по налоговым льготам, которые «снимают проблемы налогообложения и социального страхования предыдущего периода с плеч греческого общества».