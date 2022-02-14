Вильнюс, 14 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Дополнительный контингент будет направлен Германией в течение нынешней недели в состав сводного батальона НАТО в Литве. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба литовского минобороны.

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«Германия приняла решение дислоцировать в Литве дополнительное число своих военнослужащих, которые прибудут в Литву на текущей неделе», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такое решение было принято немецкой стороной в качестве реакции на ситуацию на границе с Украиной и ухудшение положения в сфере безопасности в регионе стран Прибалтики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра британского обороны Джеймс Хиппи заявил, что власти Великобритании поддержат Украину, если Киев примет решение отказаться от членства в Североатлантическом альянсе.