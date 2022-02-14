Кемерово, 14 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Кемеровской области организована проверка информации об отравлении детей в бассейне. Об этом сообщила прокуратура региона.

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«12 февраля около 20:00 (время местное) в Кемерове при купании в бассейне пятеро несовершеннолетних получили отравление предположительно парами хлора. В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении под наблюдением», — рассказали в ведомстве, уточнив, что на место выехал прокурор Ленинского района города.

Отмечается, что ситуация находится на контроле областной прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что СКР организовал доследственную проверку по факту отравления детей парами хлора в бассейне в Кемерове.