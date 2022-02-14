Киев, 14 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Рассмотрение иска бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде, отстранившей его от власти в 2014 году, назначено на 16 февраля. Об этом постоянный представитель Рады в Конституционном суде Украины, депутат фракции «Слуга народа» Ольга Совгиря сообщила 14 февраля в телеграм-канале.

Kremlin.ru Виктор Янукович

Судебное заседание, уточнила она, начнётся 16 февраля в 10:15 (11:15 мск) в Окружном административном суде Киева. Суд рассмотрит иск Януковича об установлении отсутствия у Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.

По словам Совгири, Рада по этому делу подала пять различных ходатайств, в том числе об оставлении иска без рассмотрения в связи с нарушением сроков обращения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Янукович требует признать, что у Рады не было полномочий лишать его звания президента Украины кроме как через импичмент. Это уже второй иск экс-президента по поводу решения об отстранения его от власти.

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