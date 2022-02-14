Тосно, Ленинградская область, , 13:18 — REGNUM Нетрезвому водителю автовоза, при задержании которого сотрудниками полиции на трассе М-10 в Ленинградской области пришлось стрелять, грозит арест и лишение водительских прав. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Ленобласти задержан пьяный водитель автовоза. Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Задержание нетрезвого водителя автовоза произошло около полудня 12 февраля. Экипаж ДПС Тосненского района при патрулировании на трассе М-10 «Санкт-Петербург — Москва» обратил внимание на автовоз Scania, груженный восемью автомобилями корейского производства. Автомашина двигалась неровно, периодически выезжая на полосу встречного движения, что с учетом габаритов нарушителя и оживленности трассы создавало реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

Полицейские бросились в погоню за подозрительным водителем и неоднократно требовали остановиться, на что мужчина за рулем грузового автомобиля лишь продолжал нарушать правила дорожного движения. После того как погоня проехала поселок Ушаки, полицейские приняли решение о применении оружия в соответствии с Федеральным законом «О полиции» для задержания нарушителя. Инспектор ДПС, прапорщик полиции Сергей Демьяненко несколькими выстрелами пробил колесо автовоза, после чего грузовик остановился.

Как оказалось, нарушитель, 29-летний Виталий, житель Нижегородской области, управлял автовозом в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции. Протрезвев, правонарушитель признался, что даже не помнит как сел за руль. Товар он принял на стоянке в поселке Красный Бор и вез автомобили в Симферополь.

«В отношении Виталия составлены административные протоколы за грубейшие нарушения правил дорожного движения: неоднократный выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)», — подытожили в Главке МВД.

В понедельник, 14 февраля, судьбу нарушителя решит суд Тосненского района Ленобласти. За неповиновение полицейским Виталия ждет административный арест на несколько суток, а за пьяное вождение — лишение водительских прав.