В Чувашии централизуют закупки продуктов для питания в школах
Чебоксары, 14 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Чувашии с нового учебного года планируют централизовать закупки в рамках организации школьного питания, чтобы оставить на рынке «состоявшихся поставщиков, которые способны обеспечивать» и количество, и качество питания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён 14 февраля на планёрке в правительстве.
Министр образования Дмитрий Захаров сообщил, что во всех 410 школах республики организовано горячее питание для 146 тыс. детей, в том числе свыше 64 тыс. учеников начальных классов питаются бесплатно. Питание в 146 школах (40%) передано на аутсорсинг 38-ми комбинатам питания, в остальных 264-х школах организовано самостоятельное приготовление пищи.
Обращаясь к главам муниципальных образования, глава минобразования отметил, что необходимо контролировать исполнение договоров по организации и качеству школьного питания и вести претензионную работу. В качестве положительного примера он привёл Алатырь, где в 2021 году был расторгнут договор с комбинатом питания.
Он также отметил, что при аутсорсинге стоимость питания выше, чем при приготовлении пищи самим образовательным учреждением.
Его поддержал глава Чувашии Олег Николаев, высказав мнение, что это «самый правильный путь» для «минимизации фальсификата, контрафакта», а также повышения качества поставляемой продукции.
Он поручил министерству образования, госслужбе по тарифам совместно с главами муниципальных образований в течение двух недель разработать дорожную карту по централизации закупок: