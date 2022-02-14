Чебоксары, 14 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Чувашии с нового учебного года планируют централизовать закупки в рамках организации школьного питания, чтобы оставить на рынке «состоявшихся поставщиков, которые способны обеспечивать» и количество, и качество питания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён 14 февраля на планёрке в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Детское питание

Министр образования Дмитрий Захаров сообщил, что во всех 410 школах республики организовано горячее питание для 146 тыс. детей, в том числе свыше 64 тыс. учеников начальных классов питаются бесплатно. Питание в 146 школах (40%) передано на аутсорсинг 38-ми комбинатам питания, в остальных 264-х школах организовано самостоятельное приготовление пищи.

«Для крупных муниципалитетов наиболее приемлемой формой организация питания является аутсорсинг», — констатировал министр, отметив при этом, при аутсорсинге директору школы сложно влиять на выбор поставщика поставляемого сырья.

«Недостаточное количество аутсорсеров является причиной низкой конкуренции, что в свою очередь, также сказывается на качестве питания», — добавил Дмитрий Захаров.

Обращаясь к главам муниципальных образования, глава минобразования отметил, что необходимо контролировать исполнение договоров по организации и качеству школьного питания и вести претензионную работу. В качестве положительного примера он привёл Алатырь, где в 2021 году был расторгнут договор с комбинатом питания.

«Имеются вопросы, в частности, исполнения условий по организации питания в некоторых школах Новочебоксарска. Здесь я прошу администрацию города не затягивать с претензионной работой», — попросил глава ведомства.

Он также отметил, что при аутсорсинге стоимость питания выше, чем при приготовлении пищи самим образовательным учреждением.

«Самостоятельное приготовление пищи в школах обусловлено малокомплектностью образовательных организаций, территориальным расположением школ, что является малопривлекательным для аутсорсинга. При данной модели организации горячего питания мы предлагаем рассмотреть возможность централизации закупок путём объединения заявок районов или города. Это должно отразиться на качестве поставляемых продуктов питания с максимальным охватом товаров местных производителей, а также снижением закупочной цены при больших объёмах, что скажется в итоге на стоимости питания», — предложил Дмитрий Захаров.

Его поддержал глава Чувашии Олег Николаев, высказав мнение, что это «самый правильный путь» для «минимизации фальсификата, контрафакта», а также повышения качества поставляемой продукции.

«Через централизованные закупки привлекаем достаточно состоявшихся поставщиков, которые способны обеспечивать и качество. Естественно, нам тогда проще протоколировать, потому что участников будет меньше», — сказал Олег Николаев.

Он поручил министерству образования, госслужбе по тарифам совместно с главами муниципальных образований в течение двух недель разработать дорожную карту по централизации закупок:

«Со следующего учебного года это должно быть поставлено на системную основу».