Пермь, 14 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Пермском крае в ковидные госпитали за сутки поступили 294 пациента, что на 184 случая меньше, чем днем ранее. Об этом 14 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в регионе из 5071 койки занято 4192. Коечный фонд свободен на 17,3%. Состояние 315 пермяков оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 100 человек.

С начала пандемии в Прикамье от болезни оправились 168 193 пермяка, в том числе 1198 человек за последние сутки. Жертвами заболевания стали 8014 пермяков, за последние сутки — 20.

За сутки проведено 14 795 ПЦР-исследований на коронавирус. Выявлено 5545 случаев заражения.