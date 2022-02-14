Ла-Пас, 14 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Специальный докладчик по вопросам независимости судов ООН Диего Гарсия Саян прибудет в Боливию 15 февраля, чтобы принять участие в суде над бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Web.senado.gob.bo Жанин Аньес (в центре)

Посол пробудет в Боливии до 22 февраля, за это время он встретится со всеми членами правосудия, участвующими в деле, а также с государственными министрами, президентом Луисом Арсе и вице-президентом Дэвидом Чокеуанка, всего запланировано более 30 встреч.

Министр юстиции Иван Лима считает, что в приговор Аньес будет вынесен через несколько недель, поскольку факты её вмешательства несложно доказать. Аньес обвинили в нарушении конституции после того, как она взяла на себя должность исполняющего обязанности президента после отставки Эво Моралеса в 2019 году.