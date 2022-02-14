Москва, 14 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Главный признак свежести живых цветов — стебель должен быть крепкий, в меру сочный со светлым срезом. Тёмный срез говорит о том, что цветок стоял очень долго, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Цветы

Один из важных признаков того, что цветок действительно свежий, — это эластичность лепестков. Если отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернётся на место и примет прежнюю форму. У цветов не первой свежести лепестки выглядят слабыми и вялыми,

Ещё один важный показатель простоит букет только один день или намного дольше — степень раскрытия бутона. Лучше всего покупать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон — признак короткого срока жизни цветка.

ИА REGNUM сообщало, лучший способ сохранить живые цветы — не оставлять их надолго без воды и сразу после покупки поставить их в вазу.

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