Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Шоумен и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новый музыкальный видеоклип, целиком посвященный губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. В названии и припеве музыкальной композиции — «Мерси, Баку!» — обыгрывается место рождения губернатора Петербурга — столица Азербайджана.

Дарья Драй ИА REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

В видеоряде клипа представлен антураж, отсылающий к культовому советскому музыкальному фильму «Три мушкетёра», откуда в народ пошла французская фраза «мерси боку» (merci beaucoup — «большое спасибо»). Кроме того, в тексте всей песни Александр Беглов негативно сравнивается с основателем Санкт-Петербурга Петром I.

Был Пётр, а теперь БегловДва человека сильной волиЦарь много нарубил головЗато Беглов был в комсомоле…

Шнуров поёт о том, что Беглов родился там, где снега нет, и сосульки редкость, намекая на то, что губернатору якобы сложно разобраться с проблемами Петербурга. Между тем, всю свою деловую и политическую карьеру Беглов сделал именно в Петербурге, а не в южных краях, и, конечно, прекрасно знаком с петербургским климатом. Более того, и предыдущий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко также уроженец Баку.

Клип сопровождается кадрами официальной хроники, на которой Александр Беглов в компании спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского, возлагает цветы на надгробие Петра I в Петропавловской крепости. И вновь сравнивает императора с губернатором.

Беглов в костюмчике сновалА Петр в солдатской робеОдин наш город основалНу, а другой его угробит…

Читайте также: «Беглов, my love, Беглов»: Шнуров «покаялся» перед Смольным

Напомним, в предыдущих двух клипах, вышедших в январе 2022 года, Шнуров и его команда в присущей им сатирической форме с использованием нецензурной лексики высказались о плохой уборке Петербурга от снега, льда и мусора, что действительно вызывает резкое недовольство горожан. В то же время многие наблюдатели посчитали столь пристальное внимание шоумена к личности губернатора Петербурга отработкой политического «заказа» со стороны сил, желающих смещения губернатора с его поста.

Сам Беглов заявил, что он никуда не уйдет и останется на посту главы Петербурга.

Читайте также: Губернатор Петербурга сообщил, что не собирается подавать в отставку