Москва, 14 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Минспорт РФ приветствовал решение CAS касательно допуска российской фигуристки Камилы Валиевой до участия в личном турнире зимней Олимпиады. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Министерство спорта Российской Федерации приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который принял единственно верное и справедливое решение — допустить Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр в Пекине», — сказал Матыцин, слова которого цитирует пресс-служба министерства.

Министр назвал важным тот факт, что представители CAS «проявили принципиальность, профессионализм и тщательно рассмотрели все обстоятельства дела»: «Принятое решение демонстрирует понимание и верховенство олимпийских ценностей, которые базируются на взаимоуважении, солидарности, защите интересов спортсменов».

Матыцин напомнил, что Валиевой ещё не исполнилось 16 лет, и она имеет статус «защищенного лица», в связи с чем CAS «объективно счёл, что недопуск до личных соревнований нанес бы юной фигуристке непоправимый вред».