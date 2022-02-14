Минск, 14 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Украина отказалась от белорусских калийных удобрений и попросила США их заместить, заявил 14 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Президент (Лукашенко) отметил, что на Украине сейчас решили отказаться от белорусских калийных удобрений и попросили Америку помочь заместить этот товар. Но в США отказали, поскольку они сами в основном закупают калий в Канаде», — говорится на сайте белорусского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что власти Белоруссии проводят понятную политику в двусторонних отношениях с Украиной и непричастны к обострению между двумя странами.

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