Минск, 14 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Белоруссия якобы готовит «нападение» на Украину, не соответствуют действительности. Об этом 14 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с украинским государственным деятелем Александром Морозом, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Эта брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину: слушайте, мне это никогда не нужно было, не надо и сейчас. Но то, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что на Украине в настоящее время отказались от закупки белорусских калийных удобрений и попросили у США поставить им этот товар, однако там Киеву отказали, так как Вашингтон сам в основном закупает калий в Канаде.

«Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти, ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что западные страны хотят развязать на Украине конфликт, чтобы вести войну чужими руками.