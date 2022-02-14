Москва, 14 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. С 1990 года России снизила в два раза выбросы парниковых газов, сообщила 14 февраля вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании в правительстве России.

Government.ru Виктория Абрамченко

«Наша страна последовательно выполняет все свои международные обязательства по климатической повестке. По сравнению 1990 годом России в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. Эти выбросы уменьшились в два раза», — сказала Абрамченко.

Она рассказала, что в России продолжается экологическая модернизация промышленности. Сейчас 45% энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии.