Чита, 14 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В правительстве Забайкалья рассказали о серьезном ДТП, случившемся сегодня днем, 14 февраля, на трассе Чита-Забайкальск в Могойтуйском районе. Один человек погиб и еще 10 травмированы после того, как на 182 километре столкнулись Subaru Legacy и маршрутное такси №526 Ford Ducato, направлявшееся по маршруту Забайкальск — Борзя — Чита.

ДТП

На данный момент девять пострадавших доставлены в Агинскую центральную районную больницу. Состояние двух пострадавших оценивается, как тяжёлое, еще троих — удовлетворительное. Остальные получили травмы легкой степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, В Забайкалье по итогам 2021 года удалось стабилизировать ситуацию на дорогах и добиться снижения числа дорожно-транспортных происшествий на 20,7%.

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