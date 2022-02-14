В Испании один человек погиб после падения вышки на футбольное поле
Провинция Астурия, Испания, 14 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Один человек погиб и еще один получил травмы после падения осветительной вышки на футбольное поле в астурийском городе Пола-де-Лена, где проходил матч между испанскими командами «Сосьедад Депортива Лененсе» и «Леальтад» из третьего дивизиона Королевской испанской федерации футбола. Об этом пишет агентство EFE.
John Fischer
Футбол
По словам мэра города Хеммы Альварес, инцидент произошел около 13:30 по неизвестным причинам.
В качестве основной причины падения осветительной вышки рассматривается сильный ветер.