Севастополь, 14 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Севастополе перед судом предстанет 43-летний местный житель, обвиняемый в незаконном лишении свободы своей бывшей сожительницы, угрозе ей убийством и незаконном завладении ее автомобилем, сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, утром 22 сентября 2021 года обвиняемый, желая заставить бывшую сожительницу возобновить отношения с ним, затолкал её на заднее сиденье её же автомобиля, а затем. угрожая женщине отверткой и убийством, двинулся в сторону 5 км Балаклавского шоссе. Двери автомобиля были заблокированы. Однако женщина, улучив момент, когда автомобиль встал на светофоре, открыла окно и выскочила из машины. Спастись ей помогли люди из другого автомобиля. Сам обвиняемый скрылся с места преступления на машине бывшей подруги, позже он его бросил возле дома её родственников.

Мужчину впоследствии задержали, ему было предъявлено обвинение. Суда он ждёт под арестом. В настоящее время по делу утверждено обвинительное заключение, оно передано в суд для рассмотрения по существу.