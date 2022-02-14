Сеул, 14 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В случае изменения ситуации на Украине правительство Южной Кореи должно принять меры для устранения возможных последствий конфликта для южнокорейской экономики и финансового рынка, включая цепочки поставок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Данное заявление он сделал в ходе совещания по вопросам экономической безопасности, прошедшего 14 февраля под председательством вице-премьера, министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

«Мы должны работать над тем, чтобы безопасно эвакуировать наших людей и свести к минимуму ущерб для предпринимателей», — сказал Мун Чжэ Ин.

Президент также призвал оказывать поддержку компаниям-экспортёрам и совместным предприятиям.

По оценкам правительства, южнокорейская экономика не сильно пострадает от конфликта, учитывая объём торговли с Россией и Украиной. Однако политическая нестабильность может сказаться на экономике в целом.

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