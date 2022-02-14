Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 14 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе вертолёт авиакомпании «ЮТэйр» прибыл на место вынужденной посадки Ми-8. Пассажиров и экипаж эвакуируют в Новый Уренгой, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Ann.az Вертолёт

Ранее на место авиапроисшествия выехали следователи СКР. Прибыла служба технической поддержки. Она остаётся на месте авиационного инцидента для определения причин неисправности воздушного судна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 14 февраля в 20 километрах от села Антипаюта Тазовского района. Вертолёт следовал в Красноярский край, выполняя вахтовый рейс из Нового Уренгоя.