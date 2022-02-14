Париж, 14 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что перед визитом канцлера Германии Олафа Шольца в Киев и Москву состоялись переговоры с главами МИД Германии и Канады. Об этом Жан-Ив Ле Дриан написал в своем аккаунте в Twitter.

École polytechnique — J.Barande Жан-Ив Ле Дриан

Глава МИД Франции провел переговоры с министрами иностранных дел Германии и Канады.

«Мы едины, тверды и солидарны», — написал Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию вблизи украинских границ по-разному интерпретируют власти Франции и США.