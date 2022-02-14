Москва, 14 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Предложение Минсельхоза на фоне роста цен ретейлерам добровольно ограничить наценку на продукты питания под брендами справедливое, министерство идет по цепочке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Молоко

«Минсельхоз идет по цепочке. Сейчас производители, переработчики ужимаются по определенной группе товаров, и ритейлеры должны ужаться. Должна быть справедливость», — сказала Школкина.

Минсельхоз идет поступательно, не только регулирует конечную цену на продукты питания, но и наценки торговых сетей, говорит парламентарий. При этом, по ее мнению, здесь должно быть двустороннее движение.

В комитете Госдумы считают, что усилия Минсельхоза не приведут к дефициту базовых продуктов питания, как того опасаются ретейлеры.

«Дефицита тут не будет. Дефицит может наступить, когда у нас молока не будет, поголовья скота, сахара и так далее», — рассуждает Школкина.

В Минсельхозе увидели, что добровольное ограничение ретейлерами наценки в размере 5% на овощи, молоко, хлеб и сахар коснулось только собственных торговых марок, ведомство хочет ограничить наценку на ряд базовых продуктов под популярными у потребителей брендами сторонних производителей, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о молоке, кефире, сливочном масле, твороге и хлебе недлительного срока хранения. Некоторые ретейлеры говорят даже о предпосылках к возможному дефициту ряда товаров.

Читайте также:В Росстате рассказали, какие продукты питания подорожали в январе