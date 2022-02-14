Махачкала, 14 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Дагестане пойдут под суд директора комплексных центров социального обслуживания населения Хасавюртовского, Докузпаринского, Буйнакского, Унцукульского и Дахадаевского районов. Их обвиняют в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Как установлено в ходе расследования, с их участием было похищено свыше 23 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по республике.

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Из подробностей уголовного дела стало известно, что в 2018 году обвиняемые вошли в состав преступного сообщества, созданного бывшим министром труда и соцразвития Дагестана Расула Ибрагимова. Директора центров соцобслуживания согласно разработанной схеме ежемесячно составляли фиктивные документы об оказании услуг гражданам из числа пенсионеров и инвалидов, нуждающимся в соцобслуживании на дому. Фактически такие лица не обслуживались работниками учреждения, а денежные средства поставленных на учет похищались.

Их собирали и передавали ежемесячно организаторам схемы. Всего с 2017 по 2018 год участники преступного сообщества похитили более 670 млн рублей из бюджета региона.

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