Красногорск, 14 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Новая волна коронавируса в Подмосковье начала идти на спад. Об этом 14 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 на территории Подмосковья снижается, что является признаком возможного окончания очередной волны коронавируса.

«Мы видим заметный спад, радикальный спад. Очень похоже, что очередная волна коронавируса уходит. Мы все надеемся, что больше и не придет. Это позволит нам более ритмично работать в других сферах», — сказал Воробьев.