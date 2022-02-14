Новосибирск, 14 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Новосибирская области по производству колбасных изделий занимаетдевятое место среди всех субъектов России и первое -среди регионов Сибири. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбасный прилавок

Уточняется, что в 2021 году в регионе произведено 69 тыс. тонн колбасных изделий. 59,3% составили варёные колбасные изделия.

Отмечается, что основные производители — крупные и средние предприятия. При этом на долю субъектов малого предпринимательства приходится 4,2% продукции.