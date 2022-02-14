Уфа, 14 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Экс-начальника специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС РФ обвинили во взяточничестве в Башкирии. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«По версии следствия, обвиняемый в 2015—2016 годах незаконно организовал выдачу сотрудникам управления дополнительной материальной помощи в размере более 65 млн рублей, часть из которой в сумме 31,1 млн рублей получил в качестве взятки за принятие таких решений и беспрепятственное дальнейшее прохождение работниками службы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела также указано, что фигурант уголовного дела обвиняется в присвоении 2,4 млн рублей путем представления недостоверной информации о необходимости прохождения лечения.

По данным фактам в отношении бывшего начальника специального управления ФПС № 103 МЧС России было возбуждено уголовное дело.

Свою вину обвиняемый не признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.