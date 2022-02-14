Воронеж, 14 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Три человека получили травмы в результате массовой автоаварии в Воронеже в ночь на 14 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 00:10 у дома №22а/3 по улице Антонова-Овсеенко. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь по улице Антонова-Овсеенко со стороны улицы Лизюкова в направлении улицы Хользунова, не выдержал необходимую безопасную дистанцию до автомобиля Citroen C4, которым управляла 32-летний водитель, и столкнулся с ним. Затем по инерции Nissan X-Trail столкнулся с Лада XRAY, а Citroen C4 — с автомобилем Volkswagen Jetta.

В результате травмы получили водители Nissan X-Trail и Citroen C4, оба госпитализированы. Также за медпомощью впоследствии обратилась пассажирка Citroen C4.

Водитель Nissan X-Trail отказался от прохождения освидетельствования на месте, сотрудниками ГИБДД в отношении него составлен материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему грозит административный штраф в 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Отметим, за минувшие сутки на территории Воронежской области произошло 79 ДТП, из них в областном центре — 61. В двух автоавариях телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека.