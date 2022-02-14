14 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Наталия Пикус, , 13:25 — REGNUM



Конвой свободы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Конвой свободы», направившийся в Париж с разных городов Франции для проведения мирной манифестации против «санитарного режима» и обязательных паспортов вакцинации, был остановлен. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин сообщил, что в субботу вечером, 12 февраля, 337 человек были оштрафованы и 54 арестованы полицией Парижа. В воскресенье полиция обновила статистику: более 500 человек оштрафованы и около 100 человек арестованы.

СМИ сообщают, что некоторые манифестанты смогли добраться до Елисейских полей. Другим участникам, прибывшим из разных городов Франции, не удалось поучаствовать в манифесте и заблокировать Париж, как они задумали.

Власти объявили акцию «Конвой свободы» незаконной и с 11 по 14 февраля запретили манифестацию, участникам пригрозили крупными штрафами и тюрьмой. К выходным на подъездах к Парижу были выставлены дополнительные блокпосты. Французское правительство направило в столицу большое количество вооруженных полицейских и тяжёлую бронетехнику.

«Правительство для народа и с народом — вот основные принципы Французской Республики», которые, по словам французов, в минувшие выходные были нарушены.

«Мы хотим, чтобы он (Макрон) служил людям, мы не хотим, чтобы на улицах не было больше бедных людей», — говорит одна из участниц.

«Нет, не сдавайтесь, на вас рассчитывают люди, которые не могут успеть на «Конвой свободы», — говорит другой.

Конвой свободы. Канада Цитата из видео на YouTube

Стражи порядка были очень агрессивно настроены по отношению к участникам мирной акции. Они избивали дубинками демонстрантов и брызгали газом в людей, несмотря на то, что рядом были дети.

«Мы пришли с миром!!! Вы встретили нас ненавистью, насилием, пытками!!! Избивали дубинками всех подряд, без уточнения, участник он «Конвоя свободы» или нет», — так по прошествии акции оценили ситуацию французы в Facebook и Twitter.

«То, что французская полиция делает сегодня на Елисейских полях, не имеет абсолютно никакого отношения к поддержанию порядка. Это обычная агрессия», — написал @realmarcel1.

Граждане отмечают, что за французский флаг, установленный на машине, полиция требовала снять символику, угрожая оружием водителю.

«Как понять правительство, которое запрещает своим гражданам иметь французский флаг и гордо размахивать им от имени французского народа?! — недоумевают многие французы.

«Макрон — сумасшедший, психопат, больной, бессовестный ликвидатор. Те, кто голосовал за него, повелись на его непонятные проекты. Надо остановить этот фашизм. Самый глупый глупый человек из всех, которых вы когда-либо встречали», — прокомментировал пользователь @VictorSanclair3

Кто-то сравнивает блюстителей порядка с «головорезами» в униформе. Комментируя одно из видео в социальных сетях, снятое на Елисейских полях, пользователь Twitter @realmarcel1 пишет: «Хорошо видно, что надели униформу на головорезов» (на видео — полицейский, который разбивает боковое стекло машины). За такое может грозить пятилетний срок, отмечает он.

«Мне хочется плакать… Это Франция, страна, куда я мечтала переехать жить и куда я приехала 15 лет назад? Это страна моих детей? Земля свободных? Сегодня ночью я и в безумной ярости, и в безутешной печали, я так разочарована», — пишет Twitter @DoReMi_Patriot.

Конвой свободы. Франция Цитата из вмдео «Вдохновлённые примером Канады Конвой свободы добрался до европейских столиц» на YouTube

Camomille Desmoulins — очевидец произошедшего — комментирует так: «У нас диктатура! В Париже предполагаемые участники «Конвоя свободы», сидевшие на скамейке, были оштрафованы «гестапо» на 135 евро, это было еще до Елисейских полей».

Вместе с тем Mattieu Sassi отмечает, что все штрафы за участие в запрещенной демонстрации вне транспортного средства должны быть оспорены как незаконные.

Движение «Конвой свободы» состояло прежде всего из противников нынешнего санитарного режима и обязательного «прививочного паспорта». Кроме того, в Париже собрались также оппоненты президента Эммануэля Макрона и проводимой им политики, так называемые «жёлтые жилеты».

«Вернуть прежнюю жизнь — без санитарного паспорта» — главный лозунг французского «Конвоя свободы». Многие люди во Франции хотят вернуть свою прежнюю, допандемийную, жизнь: ходить на концерты, в музеи, перемещаться свободно по всей стране. Немаловажна для французов, с их знаменитой на весь мир кухней, работа ресторанов и кофеен. Французы большие гурманы и привыкли ходить в рестораны, для них это традиция.

Читайте ранее в этом сюжете: «Макрон, Франция просыпается»: «Конвой свободы» движется в Париж и Брюссель