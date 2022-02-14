Каракас, , 13:32 — REGNUM Миграционная служба Панамы задержала 13 февраля десять граждан Ирана, прибывших из Венесуэлы с поддельными документами. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

У всех задержанных были фальшивый вид на жительство в Германии, они направлялись в Доминиканскую Республику. Сообщается о депортации задержанных на родину.

Хотя в поддельных документах и значится германское происхождение, известно об огромном количестве случаев создании подобных бумаг в Венесуэле. В 2021 году Канада перестала пускать в страну въезжающих по венесуэльским паспортам, поскольку большая часть людей с подобными документами была из Ирана, Сирии и Ливана.

Кроме того известно, что ряд венесуэльских паспортов кубинского производства использовался исламистскими террористическими движениями.

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