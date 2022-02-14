Кострома, 14 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу «фонда» имени 5-летней Вероники Николаевой, убитой в Костроме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип фонда имени Вероники Николаевой

Напомним, девочка была похищена и убита двумя местными жителями 4 января 2022 года. Как выяснилось позднее, преступниками оказались 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию, и 24-летний подельник Вадим Беляков, судимый за кражу денег.

После трагедии от общественников, депутатов и политиков последовало множество предложений. Россияне захотели поставить памятник девочке, парламентарии Костромской областной думы пожелали ограничить доступ к информации о ЛГБТ для детей и взрослых, общественность заявила о намерении создать организацию по профилактике детского насилия. Одна из инициатив исходила от Андрея Алешкина — московского адвоката, вызвавшегося представлять интересы родителей убитой в суде.

Юрист объявил о создании фонда имени Вероники Николаевой, главной функцией которого станет помощь детям, подвергшимся насилию, и их родным. В социальных сетях появились страницы общества, где всех неравнодушных просили помочь деньгами. В качестве реквизитов для пожертвований на странице в Instagram предлагается банковская карта, зарегистрированная на имя «Андрея Владимировича А.». Вероятно, банковский счёт принадлежит самому Алёшкину.

Аналогичная группа была создана «ВКонтакте». Однако позднее социальная сеть заблокировала её из-за отсутствия финансовых отчётов. Сам Алёшкин отреагировал на бан резко. Давая комментарий телеканалу «360», он назвал действия социальной сети «позором» и «ловлей блох». Он пояснил, что сбор средств поступал на карту матери девочки, и для него «было аморальным» просить у неё денежные отчёты.

«Фонд» до сих пор не имеет официальной регистрации и сайта. Сколько денег перечислили россияне, отреагировавшие на призыв о помощи, неизвестно. Отметим, что после блокировки группы общества «ВКонтакте» костромские СМИ начали удалять новости о фонде. ИА REGNUM запросило комментарий в УМВД по Костромской области и будет следить за ситуацией.