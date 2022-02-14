Москва, 14 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Около половины работающих жителей России (47%) хотели бы получать зарплату по курсу доллара или евро. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM В конверте

Не желают получать зарплату по курсу валют 31%, аргументируя это нежеланием волноваться из-за каждого скачка курса валют. Зарплата уже привязана к курсу валют лишь у 1% граждан. Затруднились ответить 21%.

Чаще закрепить зарплату в долларах или евро хотят мужчины, чем женщины — 55% против 41%), а также люди до 34 лет (56%) и с доходом свыше 80 тыс. руб. (51%).

Опрос проведён 1—11 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 389 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало ранее, размером своей заработной платы довольны только 4% российских граждан, большинство же ею не удовлетворены.

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