Москва, 14 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Правительство России разработало федеральную программу в сфере экологического развития и климатических изменений. Об этом 14 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

«В соответствии с указом президента правительство разработало федеральную программу в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года», — сказал Мишустин на совещании с заместителями.

Он напомнил, что данная тема обсуждалась на заседании совета по науке и образованию.

«Цель этого документа — сконцентрировать научный и технический потенциал, чтобы сформировать базу достоверных данных об окружающей среде и климате, разработать наукоёмкие технологии и необходимый инструментарий для проведения принципиально новых исследований экологии», — пояснил глава правительства.

Также направлением работы станет контроль за выбросами и поглощением парниковых газов. Новая госпрограмма поможет минимизировать климатические риски в РФ, подчеркнул Мишустин.