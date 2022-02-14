Красногорск, 14 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Зарплаты водителей Мострансавто в Подмосковье будут зависеть от того, насколько культурно их поведение. Об этом 14 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водитель автобуса-шаттла

«С марта все водители Мострансавто получат надбавку 5% и еще 10% надбавку получат водители, которые работают в высокой культуре. Это очень востребовано среди жителей», — сказал губернатор.

Также глава региона заявил о планах развивать подвижной состав общественного транспорта на территории Подмосковья.