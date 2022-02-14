Екатеринбург, 14 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Уралец выплатит 14,5 млн рублей в бюджет государства. Он незаконно ввез комплектующие для цифровых приставок. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Ctu.customs.ru На таможне

Мужчина не задекларировал товар. В отношении гражданина провели проверку. В бюджет государства доначислили 14,5 млн. Закон устанавливает право проверяемого лица оспорить результат проверки. В 2021 году поступило 27 возражений на акты проверок, из которых четыре возражения удовлетворили. Об этом сообщил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.

Отметим, за 2021 год сотрудники Уральского таможенного управления провели 90 проверочных мероприятий. В том числе семь таможенных проверок. В результате в бюджет государства доначислено 117 млн рублей.