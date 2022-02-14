Ижевск, 14 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Удмуртии начали спуск воды Ижевского, Воткинского и Камбарского водохранилищ. Таким образом проводится подготовка к безаварийному пропуску весеннего паводка, сообщает пресс-служба минприроды республики.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

С 10 марта будет начата сработка Пудемского водохранилища. Интенсивность сброса составляет 1−3 см в сутки. Мероприятия по понижению уровня воды будут полностью завершены 25 марта.

Глава муниципальных образований рекомендовано контролировать состояние водоемов: проверить работоспособность подъемного оборудования, расчистить пропускные трубы и каналы от скопившегося мусора, а также в обязательном порядке провести сброс воды до минимально допустимого уровня.

Для ликвидации возможных аварийных ситуаций во всех МО необходимо сформировать запас строительных материалов и техники.

Как сообщало ИА REGNUM, годом в ранее в середине апреля начавшийся паводок подтопил два низководных моста в Вавожском и Ярском районах на реках Вала и Лекма, дорогу Полом — Поломское в Кезском районе. Мэр Глазова Сергей Коновалов сообщал, что вода в реке Чепца на территории Удмуртии поднялась выше нулевой отметки на 186,9 см. Поступило пять заявлений о подтоплении домов и участков. Также пострадали 12 домовладений в селе Яган Малопургинского района.

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