Москва, 14 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что сигналов о возобновлении формата взаимодействия Москвы и Вашингтона по антитеррору пока нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Пока они (встречи) прекращены по инициативе американцев. Пока поэтому никаких сигналов о возобновлении», — сказал дипломат журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сыромолотов заявил, что Соединенные Штаты заранее не уведомляли Россию об ударе по одному из лидеров «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.