Москва, 14 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Рост мирового спроса на нефть в 2022 году будет обусловлен восстановлением мировой экономики и увеличением количества авиаперелетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Bashneft.ru Добыча нефти

«Поскольку мировая экономика продолжает восстанавливаться, увеличивается число авиаперелетов, по мере вакцинирования населения сокращается количество ограничений, то спрос на нефть в 2022 году может существенно вырасти. При позитивном сценарии стоит ожидать также сокращения сбоев в цепочках поставок и активизации промышленной деятельности, — сказала она. — На спрос в первую очередь влияет состояние мировой экономики, финансовая стабильность стран-экспортеров. Также одним из факторов влияния является политическая обстановка и эпидемиологическая ситуация. В 2020 году мы наблюдали падение спроса из-за ограничений и ослабления экономической активности в связи с пандемией».

По ее словам, еще одной причиной падения спроса может стать природная катастрофа.

«Так, например, в октябре 2019 года спрос снижался из-за урагана «Сэнди» в США», — отметила Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году на нефтяных ценах скажутся спекуляции вокруг монетарной политики Федрезерва США.