Багдад, 14 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Власти Ирака намерены приобрести 14 французских многоцелевых истребителей Rafale. Об этом сообщил глава геополитической консалтинговой компании NAMEA Group, бывший советник главы МВД Ирака и генеральный секретарь минобороны страны Норман Риклефс.

Истребитель Rafale

«Иракские ВВС намерены приобрести 14 истребителей Rafale стоимостью 240 миллионов долларов, которые будут оплачены нефтью, а не наличными», — заявил в беседе с изданием Defense News Рифлекс.

Он также сказал, что военно-воздушные силы страны приближаются к покупке учебно-тренировочного самолёта Super Mushshak, однако не смог предоставить более подробную информацию.

Кроме того, в ближайшее время иракская делегация планирует визит во Францию для проверки беспилотных летательных аппаратов, продать которые в количестве 20 штук предложила французская сторона. По словам Риклефса, Ирак также ведёт переговоры о беспилотниках с Пакистаном.