Оренбург, 14 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Пермском крае от коронавирусной инфекции привито уже более 1 тыс. подростков (48,6% от поступившей вакцины). Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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Про данным минздрава, оставшиеся комплекты вакцины также уже распределены — на основании письменных согласий, поступивших от родителей.

На утро 14 февраля первичную вакцинацию прошли в общей сложности более 1 млн 163 тыс. жителей (58,3% взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Более 3 тыс. человек впервые сделали прививки за прошедшую неделю (7−13 февраля).