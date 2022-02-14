Самара, 14 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Экс-дознавателя отдела полиции в Самарской области обвинили в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, в городе Похвистнево в апреле 2021 года во время расследования уголовного дела в отношении женщины, подозреваемой в фиктивной регистрации гражданина в жилом помещении, обвиняемая изготовила подложные протоколы допроса свидетелей без проведения следственных действий.

«В последующем указанные документы были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств. На основании постановления судьи мирового суда указанные доказательства были признаны недопустимыми», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.