Красногорск, , 12:33 — REGNUM Получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье станет проще. Об этом 14 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Счета за коммунальные услуги 34regiongaz.ru

По мнению главы региона, в 2022 году процесс оформления льгот станет более простым и доступным для жителей.

«Также я хочу коснуться социальной поддержки. Сегодня коснемся темы льгот в разрезе оплаты коммуналки. Задача в этом году предоставлять её проактивно — без волокиты, лишних промедлений. По сути проактивно — значит человеку ничего не нужно делать, и на основе данным мы имеем все основания, чтобы большое количество человек получало эти льготы», — сказал Воробьев.

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