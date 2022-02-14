Красногорск, 14 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье станет проще. Об этом 14 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

34regiongaz.ru Счета за коммунальные услуги

По мнению главы региона, в 2022 году процесс оформления льгот станет более простым и доступным для жителей.

«Также я хочу коснуться социальной поддержки. Сегодня коснемся темы льгот в разрезе оплаты коммуналки. Задача в этом году предоставлять её проактивно — без волокиты, лишних промедлений. По сути проактивно — значит человеку ничего не нужно делать, и на основе данным мы имеем все основания, чтобы большое количество человек получало эти льготы», — сказал Воробьев.