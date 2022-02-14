Лима, 14 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Перуанский парламент осудил 13 февраля немецкий Фонд Фридриха Науманна и потребовал высылки неправительственной организации за вмешательство в политику Перу, а также поддержку планов по смещению президента Педро Кастильо. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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«Немецкая НПО должна быть выслана из Перу за соучастие в заговорах против президента. Она не должна остаться безнаказанной», — заявил член парламента Гильермо Бермехо.

Организацию обвиняют в финансировании встречи радикальной оппозиции, в которой также принимал участие региональный директор фонда Йорг Денерт.

Фонд попытался отрицать свою причастность к спонсированию тех, кого считают заговорщиками, и заявил, что деятельность фонда заключается только в организации политических форумов, на которые приглашаются все стороны. Известно, что в последнем форуме принимала участие только правая оппозиция.