Симферополь, 14 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Нетрезвого пассажира задержали сотрудники полиции в международном аэропорту «Симферополь» перед вылетом, сообщили 14 февраля в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

Сотрудники полиции в терминале аэропорта заметили мужчину без маски. В ходе разговора с ним полицейские заметили, что мужчина находится в состоянии схожим с алкогольным опьянением. Когда полицейские решили доставить гражданина в служебное помещение для разбирательства, он принялся оскорблять сотрудников полиции нецензурными выражениями. Мужчину задержали. Выяснилось, что 38-летний житель Кронштадта собирался вылететь авиарейсом «Симферополь — Санкт-Петербург». Когда полицейские начали составлять протокол, гость Крыма попытался дать им взятку в 3,5 тыс. рублей.

Медицинское освидетельствование задержанного показало наличие 1,1 промилле алкоголя в крови. В отношении гражданина составлены административные протоколы в соответствии со ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», штраф 1000 рублей, и ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Также в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», а в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела передан материал по признакам преступления согласно ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».