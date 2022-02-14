Тбилиси, , 12:31 — REGNUM В Грузии с 1 марта стартует программа по трудоустройству граждан, которые получают социальное пособие. Об этом 14 февраля сообщил на заседании правительства премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вам известно, что наша главная задача — это преодоление бедности, создание рабочих мест и вообще мы должны изменить социальную политику. Мы знаем, что путь сокращения бедности проходит через создание рабочих мест», — заявил Гарибашвили.

Он отметил, что сложившаяся в стране система демотивирует тех, кто получает пособие, устраиваться на работу. Правительство планирует привлекать их на общественные работы.

Напомним, в Грузии около 600 тыс. человек получают социальное пособие, предназначенное для тех, кто находится за чертой бедности. Из них порядка 200 тыс. относятся к категории трудоспособных.