Рабат, , 12:33 — REGNUM В ряде крупнейших городов Марокко прошли многотысячные акции протеста, участники которых выступают против экономической политики правительства страны. Об этом 14 февраля сообщает Al-Ikbariya24.

Беспорядки Chris Huggins

По данным журналистов, демонстранты выступали против повышения цен и введения в стране обязательной вакцинации от COVID-19. Протесты были организованы Демократической конфедерацией рабочих, которая в своём заявлении осудила ряд законов, опубликованных правительством Марокко.

«Мы хотим подчеркнуть своё неприятие любых произвольных мер, включая решение о принудительной вакцинации. Мы вступаем за необходимостью придавать большее значение социальному обеспечению, чтобы оправдать ожидания рабочего класса», — заявили организаторы митингов.

Антиправительственные выступления прошли в городах Рабат, Касабланка, Мекнес, Агадир и Сафи.