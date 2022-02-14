Казань, 14 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В столице Татарии с признаками насильственной смерти в виде множественных травм головы обнаружили тело 86-летнего местного жителя. В совершении преступления подозревается состоящий на учете у врача-психиатра 33-летний внук погибшего, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Wallspaper.ru Убийство

Тело пожилого мужчины было найдено 12 февраля в квартире одного из домов по улице Павлюхина города Казани. Подозреваемый признал свою причастность к убийству. Следствие намерено обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 35-летнего местного жителя, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, подозревают в убийстве 58-летнего водителя автомобиля Toyota.

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