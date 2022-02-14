Москва, 14 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысил 13,6 трлн рублей по состоянию на 1 февраля 2022 года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

Providefin.ru Министерство финансов России

В течение января объём государственного резервного фонда, сформированного в 2008 году, увеличился на 44,9 млрд рублей. По состоянию на 1 января он составлял 13,565 трлн рублей.

«По состоянию на 1 февраля 2022 г. объем ФНБ составил 13 610 271,7 млн рублей, или 10,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год», — отмечают в Минфине.

Объём ликвидной части ФНБ — 6,6% ВВП, или 8,8 трлн рублей, что соответствует $112,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 56 млрд рублей планируется выделить из ФНБ на развитие атомной энергетики.

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