Подгорица, 14 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. По данным МВД Черногории, единственными странами, признающими водительские права Черногории, являются Албания, Объединенные Арабские Эмираты, Австрия и Люксембург.

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Переговоры со многими странами ведутся годами. Сара Джокович из неправительственной организации «Альфа-центр» указывает, что одна из причин в том, что черногорцы признаны плохими водителями. Чтобы улучшить это восприятие, Джокович считает, что безопасность дорожного движения должна быть поставлена выше на шкале социальных приоритетов.

В течение последних четырех лет в стране фиксируется рост дорожно-транспортных происшествий. С начала текущего года зафиксировано 589 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 преимущественно молодых людей, что является рекордным количеством погибших.